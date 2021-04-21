Новая жертва: полиция США застрелила темнокожего в день вердикта по делу Флойда

Полиция в США застрелила темнокожего вскоре после оглашения вердикта убийце Флойда. Видео © twitter/LaceyCrisp/BLMChi

В американском городе Колумбус, штат Огайо, темнокожая девушка стала жертвой полиции. Случилось это в день, когда был озвучен вердикт присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда: бывшего коллегу стражей порядка признали виновным, ему грозит 40 лет тюрьмы.

Как пишет местный телеканал NBC4I, на этот раз жертвой стала 15-летняя девушка по Макия Брайант (Makiyah Bryant). По предварительным данным, она сама вызвала полицию из-за семейного конфликта. Увидев нож в руках подростка, полицейский произвёл несколько выстрелов, Макия скончалась на месте. На месте ЧП тут же начали собираться местные жители. Судя по видео из Колумбуса, они кричат на полицию и требуют ответственности за очередное убийство.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинений, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через восемь недель.

Напомним, летом 2020 года после того, как жёсткие действия полиции при задержании Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. Лайф также рассказывал, что Дерек Шовин ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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