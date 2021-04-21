Учёные заявили о "возвращении" Земли на 35 миллионов лет назад из-за климата

Земля вскоре может вернуться к климату, который наблюдался на планете 35 миллионов лет назад: глобальное потепление идёт по худшему сценарию из-за выбросов парниковых газов. Так считает старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

"При сценарии "бизнес, как обычно", по которому мы пока идём, все индикаторы говорят, что мы по нему идём, температура вернёт планету где-то на 35 миллионов лет назад", — приводит РИА "Новости" слова Чернокульского на фестивале "зелёного" экологического кино "Экочашка".

Он пояснил: возвращение к такому же климату вовсе не будет означать, что на Земле опять появятся гигантские носороги. 35 млн лет назад вся система была иной, в том числе иначе располагались материки. Тогда не было столько ледников, химический состав воздуха был иным, как и уровень океана.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные зафиксировали увеличение скорости потепления в России. Изменения климата могут обернуться ростом числа опасных природных явлений, разрушением многолетней мерзлоты.

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