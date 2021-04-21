Не потерять самое ценное: диетолог рассказала, как лучше есть апельсин

Апельсины обладают массой полезных свойств. Они помогают укрепить иммунитет, влияют на работу сосудов, улучшают состояние кожи и так далее. Как отметила врач-диетолог Ольга Перевалова, прежде всего в апельсинах много витамина С.

"Суточная доза витамина С — 60 мг. В хорошем свежем апельсине могут быть две суточные дозы, и среднему здоровому человеку этого вполне достаточно. Если у человека снижен иммунитет, или он перенёс какое-то вирусное инфекционное заболевание, или просто человек слабый, то дозу витамина С можно увеличить до 500, 1000 миллиграммов и даже больше, хотя для этого нужны показания", — сказала специалист в интервью радио Sputnik.

По словам Переваловой, в апельсинах также много витаминов группы B, которые не только укрепляют иммунитет, но и положительно воздействуют на работу сосудов. В кожуре этого фрукта содержатся ещё и каротиноиды — растительная форма витамина А, который называют витамином красоты, — он влияет на качество кожи и зрения, особенно ночного.

Диетолог объяснила россиянам, как правильно есть апельсины, чтобы получать максимальную пользу. Больше всего витаминов сохраняется в цитрусовых, если есть их целиком, а не разрезать на кусочки или выжимать из них сок.

"Если из фрукта выжимать сок, на стакан потребуется четыре-пять средних апельсинов, в этом соке будет огромное количество фруктозы, а это сахар, огромная нагрузка на поджелудочную железу. Нарезание — это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идёт окисление витамина С и мы теряем его часть. Поэтому оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком — вместе с перегородками, с кожурой", — заметила Перевалова.

Кожуру можно натереть на тёрке, высушить и потом добавлять в чай. Или перемолоть в блендере с фруктами и ягодами и сделать полезное пюре, которое потом можно хранить в холодильнике и добавлять в чай, воду или компот.

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