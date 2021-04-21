В США увидели угрозу изменения ядерных сил России

Новые виды вооружения, которые разработаны в России, способны серьёзно изменить свойства её ядерных сил. Они созданы для противостояния современным силам противоракетной обороны. Об этом заявил на слушаниях в Сенате глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

Как сообщает ТАСС, он упомянул в том числе стратегический комплекс "Буревестник", ракетный комплекс "Авангард", гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", беспилотную подлодку "Посейдон". По мнению Ричарда, все эти виды вооружений "грозят изменить характер ядерных сил России с несимметричным потенциалом стратегических вооружений, никогда ранее не применявшихся". Такие возможности России делают мишенью потенциал США, полагает глава СТРАТКОМ. Это "повышает уровень опасности для союзников, партнеров и самих США".