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Лимит на потребление электричества предложили ввести в России

Авторы инициативы уверены, что расценки следует приблизить к экономически обоснованным тарифам, для этого цены можно повышать постепенно.

21 апреля 2021, 00:38
<p>Фото © ТАСС / Максим Коротченко</p>

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

В России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. С такой инициативой Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Киловатты, потраченные сверх нормы, предлагается продавать дороже. По мнению Союза потребителей РФ, которое они высказали "Известиям", это приведёт к более экономному потреблению гражданами электроэнергии.

"Дифференцированные тарифы по объёмам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии. Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше", — сказала председатель экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

В качестве норматива рассматривают 100 кВт в час на человека при среднем текущем расходе около 90 кВт в час. Союз потребителей этой инициативой стремится ликвидировать несправедливость перекрёстного субсидирования электроэнергии. Там отмечают, что сейчас расценки для населения и бизнеса разнятся в сторону больших цен для предприятий.

"Если вводить этот механизм, то правильнее независимо от числа проживающих установить определённую планку потребления, в пределах которой субсидировать тариф. Какую именно — вопрос дискуссионный, но главное, чтобы она отсекала от субсидируемого тарифа зажиточные домохозяйства с большими объёмами потребления (частные дома, коттеджи), чтобы они начинали оплачивать электроэнергию по справедливой цене", — высказала мнение председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая.

В России предложили ввести новые льготы для малоимущих за счёт богатых

В России предложили ввести новые льготы для малоимущих за счёт богатых

Ранее эксперты заявили, что нынешние условия энерготарифов для жителей России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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