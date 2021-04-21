Провалившийся проект футбольной Суперлиги решили изменить

Проект футбольной Суперлиги будет вскоре пересмотрен. Это связано с выходом из него клубов, представляющих Англию. Об этом сообщает журналист агентства AP Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что изначально 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги — альтернативы Лиге чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что клубы начали высказывать желание покинуть ряды участников Суперлиги.

Уже известно о том, что о выходе из Суперлиги объявили английские команды. Первым это сделал "Манчестер Сити". Позже аналогичное решение приняли "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур". В СМИ уточнялось, что клубы – основатели европейской Суперлиги проведут собрание, на котором обсудят возможный роспуск турнира. Однако через некоторое время появились сообщения о том, что проект Суперлиги прекратил своё существование, но официального заявления ещё не было.

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