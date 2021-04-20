Война Плющенко с Тутберидзе и камбэк Императрицы: главные скандалы и победы сезона

От Тутберидзе к Плющенко (и обратно)

Сезон в фигурном катании начался с шокирующих новостей: сразу две ученицы Этери Тутберидзе поочерёдно отправились по одному и тому же маршруту — в академию Евгения Плющенко. И Александра Трусова, и Алёна Косторная стали проседать в результатах, а оставшаяся верной своей наставнику Анна Щербакова сначала в третий раз подряд выиграла чемпионат России, а затем стала чемпионкой мира — впервые в карьере.

А вот Алёна Косторная мировое первенство и вовсе пропустила, потому что попросту не смогла на него отобраться по спортивному принципу. Хотя ещё год назад она считалась главным фаворитом этого турнира. Такое стремительное падение заставило чемпионку Европы 2020 года задуматься о правильности своего пути, что впоследствии привело к возвращению в "Хрустальный" — после этого болельщики уже окончательно перестали пытаться предугадать дальнейшее развитие событий в российском фигурном катании: эта "Санта-Барбара" всех обведёт вокруг пальца.

Возвращение Императрицы

Проблемы Алёны Косторной, так уж вышло, стали счастливым билетом для другой фигуристки — Елизаветы Туктамышевой. 24-летняя фигуристка воспользовалась слабостью оппонентки сначала на Гран-при России в Москве, выиграв золото. А затем опередила ту же Косторную в борьбе за путёвку на чемпионат мира, став выше по итогам финала Кубка России.

И оказавшись в Стокгольме вроде бы в какой-то степени случайно, вроде бы запрыгнув в последний вагон, Императрица доказала, что находится на своём месте. Её серебряная медаль — это абсолютно заслуженный триумф духа, воли и выдержки. Лиза выступала на мировом первенстве впервые спустя шесть лет после своей блестящей победы в 2015 году. И снова триумф! Глядя на то, как в подобный временной промежуток заканчиваются целые карьеры, пусть и выдающиеся, испытываешь грусть от того, насколько короток век фигуриста. Но, видя эту "статую Свободы", понимаешь, что долгая и успешная ледовая жизнь тоже возможна.

Мировой триумф

Чемпионат мира в Стокгольме вообще получился для сборной России сверхуспешным. И дело не только в серебре Елизаветы Туктамышевой и золоте Анны Щербаковой. Наша команда оказался невероятно сильна и в других видах: в танцах на льду победу завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, для которых сезон получился особенно трудным из-за болезни партнёрши и снятия с тех немногих турниров, которые вообще проводились. Отдельная радость — возвращение в Россию золотой медали за первое место в соревнованиях пар: впервые за восемь лет эту награду выиграл именно наш дуэт — постарались Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одной нашей паре досталась бронза в том же виде соревнований: её выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

И если в Стокгольме всё было достаточно сдержанно: без болельщиков, флага и гимна, то на командном Кубке мира в японской Осаке наши фигуристы зажгли уже без всяких ограничений. Абсолютный максимум очков в трёх видах из четырёх и уверенное выступление в мужском одиночном катании принесли российским фигуристам первую в истории победу на этом турнире. Да, он носит полуофициальный характер, но силу наши спортсмены продемонстрировали вполне реальную, и в преддверии Олимпиады весь мир серьёзно задумался о том, как вообще можно бороться с этими русскими?

Джентльмены, удачи!

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Единственный вид программы, в котором мы отстаём от других стран, это мужское одиночное катание. Пока живы Нейтан Чен и Юдзуру Ханю, нам остаётся надеяться только на третье место и томно вздыхать по временам тотального доминирования Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Но в этом сезоне наши парни перестали быть мальчиками для битья, которые чаще падают, чем удачно приземляют прыжки. После перехода к Алексею Мишину Михаил Коляда обрёл заветную стабильность, а ещё один ученик Профессора и вовсе устроил в Швеции "Бандитский Петербург", хотя ещё в декабре Евгений Семененко был лишь 11-м на чемпионате России в Челябинске.

Пара из "Звёздного льда" сначала задала жару в Стокгольме, отвоевав для России заветную третью квоту на Олимпиаду, а затем продолжила феерить в Осаке. На командном Кубке мира Семененко в произвольной программе взлетел аж на пятое место (хотя недавно не попадал даже в топ-10 у себя дома), а Михаил Коляда и вовсе показал, что со своей феноменальной программой "Белый ворон" при определённом стечении обстоятельств готов даже дать бой гигантам фигурного катания из Японии и США. В преддверии олимпийского сезона это не может не радовать.

Прощайте, легенды

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

И пока фанаты Елизаветы Туктамышевой приходят в себя после невероятного сезона, поклонникам Алины Загитовой и Евгении Медведевой остаётся лишь пересматривать любимые программы на Youtube. Золотая и серебряная медалистки Пхёнчхана, кажется, окончательно попрощались с возможностью возвращения в большой спорт. Чтобы понять это, достаточно взглянуть одним глазком на их выступления в шоу: да, они всё так же прекрасны, но физическая форма и технический контент явно далеки от лучших своих образцов.

У обеих всё хорошо: реклама, телешоу и прочие атрибуты медийной жизни. И пусть одна объявляла о приостановке карьеры, другая говорила лишь о травмах, по сути, обе истории сводятся к одному. К финалу. Именно со спортивной точки зрения. А так и Загитова, и Медведева из поля зрения никуда не пропадут: вполне возможно, что сюжет с противостоянием капитанов на Кубке Первого канала станет регулярным. Ведь даже за пределами льда Алина и Женя продолжают соревноваться: теперь за количество подписчиков в "Инстаграме".

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