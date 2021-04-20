"Манчестер Сити" первым объявил о выходе из Суперлиги
По данным СМИ, к такому решению вскоре могут присоединиться и другие команды, в их числе называют "Челси".
Фото © twitter/mancity
Футбольный клуб "Манчестер Сити" стал первым, кто объявил о выходе из состава Суперлиги. Официальное заявление об это появилось на сайте команды.
Там говорится, что клуб "может подтвердить, что задействовал формальные процедуры по выходу из состава группы, работающей над планом по Европейской Суперлиге".
Лайф рассказывал, что изначально 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги — альтернативы Лиги чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого. Вскоре в СМИ появилась информация, что клубы начали высказывать желание покинуть ряды участников Суперлиги. В их числе были названы "Челси" и "Манчестер Сити", которым предстоит играть в полуфинале Лиги чемпионов, а также "Атлетико" из Мадрида. Кроме того, сообщалось о возможном желании выхода из турнира "Барселоны".
Выбор редакции
"К чёрту Суперлигу": "Челси" готовит документы для выхода из нового турнира
А разговоров-то было: Суперлига распалась, УЕФА выиграл эту войну
В парламенте Чехии призвали требовать компенсацию с России за взрыв в Врбетице
В США губернатор разрешил стрелять по протестующим и давить их машинами
Девочка с врождённым иммунитетом родилась у привитой от коронавируса итальянки
Комментариев: 0