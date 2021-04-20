"Манчестер Сити" первым объявил о выходе из Суперлиги

Футбольный клуб "Манчестер Сити" стал первым, кто объявил о выходе из состава Суперлиги. Официальное заявление об это появилось на сайте команды.

Там говорится , что клуб "может подтвердить, что задействовал формальные процедуры по выходу из состава группы, работающей над планом по Европейской Суперлиге".

Лайф рассказывал, что изначально 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги — альтернативы Лиги чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого. Вскоре в СМИ появилась информация, что клубы начали высказывать желание покинуть ряды участников Суперлиги. В их числе были названы "Челси" и "Манчестер Сити", которым предстоит играть в полуфинале Лиги чемпионов, а также "Атлетико" из Мадрида. Кроме того, сообщалось о возможном желании выхода из турнира "Барселоны".