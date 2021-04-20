Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Конор Макгрегор задумался о покупке "Манчестер Юнайтед"

Произошло это на фоне распада Суперлиги, который привёл к тому, что на продажу выставили "Ливерпуль".

20 апреля 2021, 20:02
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNpPjsbJIVG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thenotoriousmma</a></p>

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Ирландский боец ММА, звезда UFC Конор Макгрегор задумался о возможной покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом он сообщил своим подписчикам в "Твиттере".

"Эй, ребята, я задумался о том, чтобы купить "Манчестер Юнайтед"! Что думаете?" — написал Макгрегор.

"К чёрту Суперлигу": "Челси" готовит документы для выхода из нового турнира

"К чёрту Суперлигу": "Челси" готовит документы для выхода из нового турнира

Ответ поклонников "красных дьяволов" не заставил себя долго ждать. В комментариях они поддержали его идею, а некоторые попросили его купить другой английский клуб — "Ливерпуль".

СМИ: Проект футбольной Суперлиги отменён

СМИ: Проект футбольной Суперлиги отменён

Отметим, что своё сообщение он опубликовал на фоне новостей о развале Суперлиги, создание которой поддержали 12 клубов. При этом после появления слухов о роспуске турнира в Сети появилась информация о том, что "Ливерпуль" был выставлен на продажу, а исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд подал в отставку со своего поста.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1