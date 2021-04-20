Конор Макгрегор задумался о покупке "Манчестер Юнайтед"

Ирландский боец ММА, звезда UFC Конор Макгрегор задумался о возможной покупке футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом он сообщил своим подписчикам в "Твиттере".

"Эй, ребята, я задумался о том, чтобы купить "Манчестер Юнайтед"! Что думаете?" — написал Макгрегор.

Ответ поклонников "красных дьяволов" не заставил себя долго ждать. В комментариях они поддержали его идею, а некоторые попросили его купить другой английский клуб — "Ливерпуль".

Отметим, что своё сообщение он опубликовал на фоне новостей о развале Суперлиги, создание которой поддержали 12 клубов. При этом после появления слухов о роспуске турнира в Сети появилась информация о том, что "Ливерпуль" был выставлен на продажу, а исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд подал в отставку со своего поста.

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