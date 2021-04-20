А разговоров-то было: Суперлига распалась, УЕФА выиграл эту войну

Такого короткого полёта футбольной фантазии мир, кажись, не видел никогда. На кону стояли миллиарды евро, игры с топ-командами, а всё равно не сложилось. Европейская Суперлига, о которой так грезили Флорентино Перес и его соратники, распалась, хотя и начаться она не успела. Об этом вовсю трубят иностранные СМИ. Это были два увлекательные дня, в которые мы все пытались найти в ней что-то хорошее, параллельно критикуя за одну лишь идею.

И ведь, казалось бы, чего плохого? Захотели футбольные гранды заработать приличных денег в ковидные тяжёлые годы... Кому бы из нас не хотелось получать больше, признайтесь себе в этом! Но всё пошло явно не по сценарию создателей космического проекта.

Справедливости ради, думали о нём давно и очень много. Флорентино Перес уже не один раз заикался о Суперлиге, и вот сейчас его прорвало. СМИ писали, что пресловутый коронавирус был тому виной, ведь принёс он серьёзные убытки. Но проект президента "Реала" изначально выглядел утопично: закрытая лига на 20 команд с главными грандами Европы, миллиардные вложения от крупного банка из США и полные стадионы довольных болельщиков... УЕФА и ФИФА имели на этот счёт другие планы.

Две крупнейшие футбольные организации в мире поставили жёсткие условия: или Суперлига, или мы. Никаких компромиссов быть не может. Более того, и из национальных чемпионатов сразу пригрозили выкинуть. Такой сценарий был явно не в планах тех, кто видел себя в числе "элитарного клуба". Кроме того, ещё и по участию в матчах сборных прошлись — запретили играть на Евро и ЧМ. Резюмируя: ФИФА и УЕФА очень жёстко закрутили гайки — и получается, что это их победа?

На сторону организаций встали и игроки с тренерами. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не стеснялся говорить о том, что он — против. То же самое делал и полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер. СМИ писали о бунтах в футбольных клубах, а сильнее всего, видимо, пострадал Жозе Моуринью. По слухам, он отказался выводить свой (теперь уже бывший) "Тоттенхэм" на тренировку в знак протеста против нового турнира. И его уволили. Теперь же турнира нет, португалец назад не вернётся, уверены, но получается, что игроки победили тоже?

Liverpool fans have always and will be on the correct side of life.



I’m so proud. pic.twitter.com/07uWnBP2il — ` (@lfcnxsir) April 19, 2021

Мое мнение не поменялось. Людей это не радует, и я понимаю почему, но не могу сказать больше, так как не вовлечён ни в какие процессы, ни я, ни игроки не знали об этом. Моей целью всегда было тренировать команду Лиги чемпионов. У меня нет проблем с этим турниром Юрген Клопп главный тренер "Ливерпуля"

Будем честны — победили больше всех фанаты. Вот уж кто показал феерическую сплочённость! Весь мир, как в один голос, кричал о своей открытой ненависти к турниру. Хотя, казалось бы, всё для фанатов: взгляните только на команды. А им не по нраву. Но болельщицкий мир оказался куда более традиционен, чем ожидалось. Гимн Лиги чемпионов и телевизионная заставка — священны. Не говоря уже о классических противостояниях во внутренних турнирах. И тут на острие атаки выходит Англия с её бесконечными дерби.

Petr Cech has come outside Stamford Bridge to speak to the many angry fans "I know! Give everybody time!" [@willreyner] pic.twitter.com/W4wUj582yn — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 20, 2021

Самое любопытное, что распад турнира принёс за собой кадровую чехарду. Свои посты оставили президент "Ювентуса" Андреа Аньелли (о нём, правда, информацию позже опровергли) и исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд. И быть может, они изначально были против и не хотели спешить, но кого это сейчас волнует? Где-то довольно потирает руки один известный португальский тренер. Сами знаете какой.

Но ладно отдельные функционеры. В твиттере indykaila News пишет, что компания Fenway sports group выставила на продажу "Ливерпуль". И повод всё тот же: Суперлига и её провал. Остаётся лишь гадать, насколько глубок кризис у европейских клубов и как сильно ждали этот турнир.

Скажем откровенно, этот турнир мог быть интересным. Почему нет: такие команды, игроки и афиши. Всё это имело место быть. Но, видимо, создатели Суперлиги пошли по слишком радикальному пути против имеющихся стандартов и турниров, и припоминать им это будут очень долго. Одно этот странный турнир показал точно: что-то в футболе есть вечное, чего не купишь. Быть может, это мы все — болельщики, любители или же сами игроки. А значит, говоря языком последних дней, футбол не умер! В отличие от Суперлиги. Эти два дня футбол запомнит надолго.

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