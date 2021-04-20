А разговоров-то было: Суперлига распалась, УЕФА выиграл эту войну
Турнир не "прожил" и трёх полноценных дней. Но и этого короткого временного отрезка ему хватило, чтобы вызвать ненависть фанатов по всей планете.
Фото © thesupleague.com
Такого короткого полёта футбольной фантазии мир, кажись, не видел никогда. На кону стояли миллиарды евро, игры с топ-командами, а всё равно не сложилось. Европейская Суперлига, о которой так грезили Флорентино Перес и его соратники, распалась, хотя и начаться она не успела. Об этом вовсю трубят иностранные СМИ. Это были два увлекательные дня, в которые мы все пытались найти в ней что-то хорошее, параллельно критикуя за одну лишь идею.
И ведь, казалось бы, чего плохого? Захотели футбольные гранды заработать приличных денег в ковидные тяжёлые годы... Кому бы из нас не хотелось получать больше, признайтесь себе в этом! Но всё пошло явно не по сценарию создателей космического проекта.
Справедливости ради, думали о нём давно и очень много. Флорентино Перес уже не один раз заикался о Суперлиге, и вот сейчас его прорвало. СМИ писали, что пресловутый коронавирус был тому виной, ведь принёс он серьёзные убытки. Но проект президента "Реала" изначально выглядел утопично: закрытая лига на 20 команд с главными грандами Европы, миллиардные вложения от крупного банка из США и полные стадионы довольных болельщиков... УЕФА и ФИФА имели на этот счёт другие планы.
Две крупнейшие футбольные организации в мире поставили жёсткие условия: или Суперлига, или мы. Никаких компромиссов быть не может. Более того, и из национальных чемпионатов сразу пригрозили выкинуть. Такой сценарий был явно не в планах тех, кто видел себя в числе "элитарного клуба". Кроме того, ещё и по участию в матчах сборных прошлись — запретили играть на Евро и ЧМ. Резюмируя: ФИФА и УЕФА очень жёстко закрутили гайки — и получается, что это их победа?
На сторону организаций встали и игроки с тренерами. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не стеснялся говорить о том, что он — против. То же самое делал и полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер. СМИ писали о бунтах в футбольных клубах, а сильнее всего, видимо, пострадал Жозе Моуринью. По слухам, он отказался выводить свой (теперь уже бывший) "Тоттенхэм" на тренировку в знак протеста против нового турнира. И его уволили. Теперь же турнира нет, португалец назад не вернётся, уверены, но получается, что игроки победили тоже?
Liverpool fans have always and will be on the correct side of life.— ` (@lfcnxsir) April 19, 2021
I’m so proud. pic.twitter.com/07uWnBP2il
Мое мнение не поменялось. Людей это не радует, и я понимаю почему, но не могу сказать больше, так как не вовлечён ни в какие процессы, ни я, ни игроки не знали об этом. Моей целью всегда было тренировать команду Лиги чемпионов. У меня нет проблем с этим турниром
Будем честны — победили больше всех фанаты. Вот уж кто показал феерическую сплочённость! Весь мир, как в один голос, кричал о своей открытой ненависти к турниру. Хотя, казалось бы, всё для фанатов: взгляните только на команды. А им не по нраву. Но болельщицкий мир оказался куда более традиционен, чем ожидалось. Гимн Лиги чемпионов и телевизионная заставка — священны. Не говоря уже о классических противостояниях во внутренних турнирах. И тут на острие атаки выходит Англия с её бесконечными дерби.
Petr Cech has come outside Stamford Bridge to speak to the many angry fans "I know! Give everybody time!" [@willreyner] pic.twitter.com/W4wUj582yn— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 20, 2021
Самое любопытное, что распад турнира принёс за собой кадровую чехарду. Свои посты оставили президент "Ювентуса" Андреа Аньелли (о нём, правда, информацию позже опровергли) и исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд. И быть может, они изначально были против и не хотели спешить, но кого это сейчас волнует? Где-то довольно потирает руки один известный португальский тренер. Сами знаете какой.
Но ладно отдельные функционеры. В твиттере indykaila News пишет, что компания Fenway sports group выставила на продажу "Ливерпуль". И повод всё тот же: Суперлига и её провал. Остаётся лишь гадать, насколько глубок кризис у европейских клубов и как сильно ждали этот турнир.
Скажем откровенно, этот турнир мог быть интересным. Почему нет: такие команды, игроки и афиши. Всё это имело место быть. Но, видимо, создатели Суперлиги пошли по слишком радикальному пути против имеющихся стандартов и турниров, и припоминать им это будут очень долго. Одно этот странный турнир показал точно: что-то в футболе есть вечное, чего не купишь. Быть может, это мы все — болельщики, любители или же сами игроки. А значит, говоря языком последних дней, футбол не умер! В отличие от Суперлиги. Эти два дня футбол запомнит надолго.
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