Английские клубы заявили о выходе из Суперлиги

Футбольный клуб "Ливерпуль" стал вторым после "Манчестер Сити", решившим покинуть едва созданную, но уже скандально известную Европейскую Суперлигу. Также их поддержали "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм Хотспур". Официального заявления пока нет только на сайте "Челси".

"Футбольный клуб "Ливерпуль" может подтвердить, что наше участие в предлагаемых планах по созданию Европейской Суперлиги прекращено", — говорится в сообщении "Ливерпуля".

Администрация команды отметила, что в последнее время получала как внешнюю, так и внутреннюю реакцию на его решение об участии в Суперлиге, и теперь благодарит всех за "ценный вклад".

Лайф рассказывал, что изначально 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги — альтернативы Лиги чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого. Вскоре в СМИ появилась информация, что клубы начали высказывать желание покинуть ряды участников Суперлиги.

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