Американец открыл стрельбу в супермаркете, где раньше работал

В продуктовом магазине в округе Нассо в штате Нью-Йорк одетый в чёрное мужчина открыл стрельбу, убив одного человека и ранив двух. Как сообщает телекомпания NBC, стрелка вскоре задержали.

"Стрельба была открыта утром. Остановка и магазин были заполнены людьми. У нас, вероятно, было несколько сотен покупателей в магазине в то время", — приводит телеканал слова одного из сотрудников магазина.

Полиция идентифицировала стрелка как Габриэля Девитта Уилсона. Оказалось, ранее он работал в этом магазине. Мужчину вскоре задержали и поместили под стражу.

А 18 апреля пять человек были ранены при стрельбе в городе Шривпорт в американском штате Луизиана.

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