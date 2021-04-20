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Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" не может спустя время сказаться на здоровье

По его словам, компоненты вакцины в организме человека не размножаются, они не способны вызывать какие-то заболевания.

20 апреля 2021, 21:37
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Отсроченных последствий у тех, кто привился препаратом от коронавируса "Спутник V", быть не может. Эта вакцина не вызывает наследственных или онкологических заболеваний. В этом заверил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нуклеиновая кислота той вакцины, которая в нас попадает, она не размножается. Если она не размножается, она никак не может повлиять на наши эукариотические клетки, если она никак не может повлиять, то никаких ни наследственных заболеваний, ни онкологических заболеваний, ни заболеваний в ряду поколений она в принципе вызвать не может. Не существует для этого механизмов, которые могли бы это осуществить", — уточнил директор центра в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Вакцина от ковида в виде капель в нос: Гинцбург рассказал о сроках регистрации

Вакцина от ковида в виде капель в нос: Гинцбург рассказал о сроках регистрации

Гинцбург напомнил, что платформа, на которой создавался препарат "Спутник V", исследуется не один год, а 25 лет. На её основании с 2014 года уже создавали вакцины, и возможность отдалённых последствий уже проверялась.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от ковида "Спутник V" получило уже около 10–11 миллионов человек по всему миру. Кроме того, он заявил о возможности ревакцинации препаратом через полгода после первой прививки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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