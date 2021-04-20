Вакцина от ковида в виде капель в нос: Гинцбург рассказал о сроках регистрации
Предполагается, что эта форма препарата позволит облегчить процесс вакцинации детей, а также создаст иную форму иммунитета.
Фото © Zuma\TASS
Уже в конце 2021 — начале 2022 года в России могут зарегистрировать вакцину от CoViD-19 в интраназальной форме, то есть в виде капель в нос. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что препарат уже создан и запатентован.
"Когда она будет зарегистрирована, сейчас затрудняюсь сказать, в первую очередь она была бы хороша, когда мы начнём маленьких детей вакцинировать, надеюсь, но не гарантирую, на границе 2021–2022 годов", — сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
В этот же период может появиться и новый метод измерения иммунитета к коронавирусу. Как признался Гинцбруг, в России пока нет очень хороших и надёжных способов, которые измеряют уровень секреторных антител. Однако в конце 2021-го — начале 2022 года ситуация может измениться.
"Основные ворота для CоViD-19, естественно, — носоглотка, поэтому если с помощью интраназальной формы мы создаём мощный местный иммунитет, то я не исключаю, что этот иммунитет будет более эффективен по сравнению с тем иммунитетом, который создают те вакцины, которые сейчас используются, которые очень хорошо защищают", — сказал Гинцбург.
Новый препарат также будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. При этом назальная форма имеет одно важное превосходство перед нынешними – отсутствие побочных эффектов.
"При местном иммунитете она будет ещё меньше, то есть её вообще не должно быть, никакой побочки", — резюмировал Гинцбург.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
Выбор редакции
Девочка с врождённым иммунитетом родилась у привитой от коронавируса итальянки
В Центре Чумакова заявили об эффективности вакцины "Ковивак" против всех мутаций коронавируса
Гинцбург заявил о возможности ревакцинации "Спутником V" через полгода после первой прививки
"Манчестер Сити" первым объявил о выходе из Суперлиги
В парламенте Чехии призвали требовать компенсацию с России за взрыв в Врбетице
Комментариев: 0