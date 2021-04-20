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Роскомнадзор потребовал снять ограничения на гимн России в Instagram

В ведомстве назвали недопустимой ситуацию, когда в соцсети блокируют материалы, где звучит мелодия-госсимвол России.

20 апреля 2021, 19:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор потребовал от руководства "Инстаграма" снять все ограничения на воспроизведение гимна РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальной сети ввели ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты этой мелодии.

"Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc. снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав", — сказано в сообщении.

В письме отмечается, что национальный гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав. В Роскомнадзоре заявили о недопустимости блокировки материалов, которые содержат фрагменты государственного гимна РФ. Как подчеркнули в ведомстве, в любом государстве демонстрация госсимволики её гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране.

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"Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее муниципальный депутат Совета Анапы Амазасб Эйриян рассказал, что "Инстаграм" удалил одну из его сториз, где он поёт российский гимн. В качестве причины соцсеть указала нарушение авторских прав.

Напомним, в январе текущего года Роскомнадзор потребовал от "Ютуба" разблокировать гимн России и добился своего. Авторские права заявляла компания Broadcast Music, Inc. (BMI), однако они были признаны необоснованными.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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