Роскомнадзор потребовал снять ограничения на гимн России в Instagram

Роскомнадзор потребовал от руководства "Инстаграма" снять все ограничения на воспроизведение гимна РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальной сети ввели ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты этой мелодии.

"Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc. снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав", — сказано в сообщении.

В письме отмечается, что национальный гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав. В Роскомнадзоре заявили о недопустимости блокировки материалов, которые содержат фрагменты государственного гимна РФ. Как подчеркнули в ведомстве, в любом государстве демонстрация госсимволики её гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране.

"Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее муниципальный депутат Совета Анапы Амазасб Эйриян рассказал, что "Инстаграм" удалил одну из его сториз, где он поёт российский гимн. В качестве причины соцсеть указала нарушение авторских прав.

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