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Вера Брежнева рассказала о задержании в испанском аэропорту

Причина, по которой певица привлекла внимание стражей порядка, остаётся неясной.

20 апреля 2021, 19:28
<p>Вера Брежнева. Фото ©<a href="https://www.instagram.com/ververa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Instagram </a>/ <a href="https://www.instagram.com/ververa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ververa</a> </p>

Вера Брежнева. Фото © Instagram / ververa

Накануне на телеканале "Пятница" вышел очередной выпуск программы "Орёл и решка", ведущей которого стала певица и актриса Вера Брежнева. Съёмки получились беспокойными, так как артистку сразу по прилёте в Испанию задержала местная полиция. Об этом звезда сообщила в "Инстаграме", пишет портал "Дни.ру".

Как стало известно, сотрудники испанской полиции задержали Брежневу после высадки из самолёта и допросили, три часа внимательно изучая документы певицы. По какой именно причине артистка привлекла внимание правоохранителей, непонятно, однако в итоге её всё же отпустили. А сразу после инцидента исполнительница приступила к съёмкам.

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При этом, как отмечает издание, после череды не слишком приятных событий Брежнева оказалась довольна происходящим. Так, несмотря на то, что она почти не ела, очень устала, а поспать ей удалось крайне мало, актриса заявила, что "спала как убитая". Также она сообщила, что эта поездка была одной из самых запоминающихся в её жизни, а впечатления от путешествия остались исключительно яркие.

Также звезда предложила своим поклонникам взглянуть на Барселону её глазами, на что подписчики отреагировали комментариями: "Посмотрели, круто", "Звучит как начало сериала! Ждём продолжения", "Ох, Вера, вы – сильная женщина!", "После такой истории ещё больше хочется посмотреть! Мчу к телевизору", "Вот это приключения!", "Вы такая молодец, пойду смотреть".

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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