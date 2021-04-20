Вера Брежнева рассказала о задержании в испанском аэропорту
Причина, по которой певица привлекла внимание стражей порядка, остаётся неясной.
Накануне на телеканале "Пятница" вышел очередной выпуск программы "Орёл и решка", ведущей которого стала певица и актриса Вера Брежнева. Съёмки получились беспокойными, так как артистку сразу по прилёте в Испанию задержала местная полиция. Об этом звезда сообщила в "Инстаграме", пишет портал "Дни.ру".
Как стало известно, сотрудники испанской полиции задержали Брежневу после высадки из самолёта и допросили, три часа внимательно изучая документы певицы. По какой именно причине артистка привлекла внимание правоохранителей, непонятно, однако в итоге её всё же отпустили. А сразу после инцидента исполнительница приступила к съёмкам.
При этом, как отмечает издание, после череды не слишком приятных событий Брежнева оказалась довольна происходящим. Так, несмотря на то, что она почти не ела, очень устала, а поспать ей удалось крайне мало, актриса заявила, что "спала как убитая". Также она сообщила, что эта поездка была одной из самых запоминающихся в её жизни, а впечатления от путешествия остались исключительно яркие.
Также звезда предложила своим поклонникам взглянуть на Барселону её глазами, на что подписчики отреагировали комментариями: "Посмотрели, круто", "Звучит как начало сериала! Ждём продолжения", "Ох, Вера, вы – сильная женщина!", "После такой истории ещё больше хочется посмотреть! Мчу к телевизору", "Вот это приключения!", "Вы такая молодец, пойду смотреть".
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