В Центре Чумакова заявили об эффективности вакцины "Ковивак" против всех мутаций коронавируса

Вакцина от коронавируса "Ковивак" может быть эффективна против всех известных его мутаций. Об этом заявил Айдар Ишмухаметов — гендиректор Центра им. М.П. Чумакова, где и был создан препарат.

"Мутаций коронавируса на сегодня известно очень много. Исходя из того, что разработанная специалистами нашего центра вакцина "Ковивак" является цельновирионной, то есть в её основе представлены антигены целого вируса, то она может быть эффективна против всех известных на сегодня мутаций коронавируса. Уверен, что если появится новый штамм коронавируса, требующий создания новой вакцины, то мы её конечно сделаем", — отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по состоянию на 16 апреля в стране выявлено более 190 случаев заражения британским и свыше 20 южноафриканским штаммами ковида. Кроме того, глава ведомства сообщила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с инфекцией в стране как стабильную.

А глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от ковида "Спутник V", получило уже около 10–11 миллионов человек по всему миру.

Авторы