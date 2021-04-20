Гинцбург заявил о возможности ревакцинации "Спутником V" через полгода после первой прививки
На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 61 стране мира с общим населением три миллиарда человек.
Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI
Ревакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V" возможна через полгода после получения вакцины первый раз. Об этом рассказал директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.
"Безусловно, через полгода возможна ревакцинация", — сказал Гинцбург в эфире Первого канала.
Ранее Александр Гинцбург замечал, что повторная вакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной. По его словам, уже выработавшийся иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после новой прививки.
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