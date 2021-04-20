Гинцбург заявил о возможности ревакцинации "Спутником V" через полгода после первой прививки

Ревакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V" возможна через полгода после получения вакцины первый раз. Об этом рассказал директор центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург замечал, что повторная вакцинация "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной. По его словам, уже выработавшийся иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после новой прививки.