Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса"
По мнению украинского лидера, в Донбассе не понимают, от кого Россия готова их защищать. Он вспомнил высказывание президента России о том, что в драке нужно бить первым.
Фото © t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". Видео © t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
По версии Зеленского, вчера и сегодня, на заседании советников "нормандской четвёрки", где обсуждалось восстановление полного прекращения огня, "несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление". При этом якобы было озвучено предложение встретиться на линии разграничения, чтобы увидеть ситуацию воочию, понять происходящее.
"А что же мне понимать? Я прекрасно понимаю ситуацию, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война", — сказал Зеленский.
В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. По мнению лидера Украины, в Донбассе не понимают, от кого их пытаются защитить.
Ранее Лайф рассказывал о намерении Зеленского обсудить ситуацию в Донбассе в "нормандском формате". Он выражал надежду, что после этой встречи восстановится режим прекращения огня в Донбассе.
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