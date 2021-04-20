Публицист Холмогоров назвал выдающимся сериал митрополита Тихона о февральской революции 1917 года

Документальный сериал митрополита Тихона Шевкунова "Гибель Империи. Российский урок" о февральской революции 1917 года является выдающимся произведением исторического просвещения. Такое мнение высказал политический деятель и публицист Егор Холмогоров.

"Мне кажется, это довольно значимое для нашего общества событие и оно прекрасно владыкой раскрыто. Главная тема, которую раскрывает этот фильм, это именно проблема гибели государства в результате предательства, безответственности той образованной части населения, которая воображала себя гражданским обществом и считала, что она достаточно подготовлена, чтобы перехватить у императора власть. Как мы знаем, она опозорилась за несколько месяцев, приведя страну сначала к одной революции, потом к другой революции, капитуляции в мировой войне и трёхлетней Гражданской войне. В результате десятки миллионов людей были изгнаны, были брошены в тюрьмы", — сказал Холмогоров Лайфу.

По его словам, эти элиты шли на любые подлости и уже во время Русско-японской войны все оппозиционные силы от кадетов до большевичек активно сотрудничали с японской разведкой. Тогда Япония добилась своей цели именно из-за разобщённости внутри России.

"По-моему, эта история должна быть наставлением государственной власти, что необходима твёрдость и жёсткость там, где речь идёт действительно о сбережении государства", — продолжил публицист.

Кроме того, Холмогоров считает это предостережением самому гражданскому обществу или иным нынешним силам, фактически оказывающимся революционными, ведь именно это и похоронит их так же, как когда-то монархию. А на всех революционерах будет лежать клеймо забвения либо позора, добавил собеседник.

Ранее Лайф публиковал краткую и понятную историю о том, как называлась Россия за свою тысячелетнюю историю.

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