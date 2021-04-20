СМИ узнали о подготовке Чехией новой высылки российских дипломатов
По данным источников во власти, эти меры не коснутся посла РФ в Праге. Москва ранее обещала ответить и на такие шаги.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Власти Чехии готовятся в среду, 21 апреля, заявить о решении выслать ещё одну группу российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Seznam со ссылкой на свои источники в органах власти.
По его данным, сначала президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Якуб Кулганек, став главой ведомства, сообщит о новых мерах Праги против Москвы. Предполагается, что они не коснутся посла Александра Змеевского.
Лайф ранее рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС. А ранее во вторник первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.
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