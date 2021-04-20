СМИ узнали о подготовке Чехией новой высылки российских дипломатов

Власти Чехии готовятся в среду, 21 апреля, заявить о решении выслать ещё одну группу российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Seznam со ссылкой на свои источники в органах власти.

По его данным, сначала президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Якуб Кулганек, став главой ведомства, сообщит о новых мерах Праги против Москвы. Предполагается, что они не коснутся посла Александра Змеевского.

Лайф ранее рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией.

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