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Посольство Египта подтвердило скорое возобновление чартерных рейсов из России

Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года, а сейчас из РФ есть лишь регулярные рейсы в Каир.

20 апреля 2021, 18:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Посольстве Египта в Москве подтвердили информацию о возобновлении в скором времени чартерного авиасообщения между Россией и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом РИА "Новости" заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.

"В ближайшее время [авиарейсы возобновятся], но конкретной даты ещё нет", — сказал Моэз.

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Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировали уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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Ранее надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению дипломата, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов анонсировал открытие чартеров на курорты Египта в самое ближайшее время. В то же время в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в России решения о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пока не принимали.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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