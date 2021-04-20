Посольство Египта подтвердило скорое возобновление чартерных рейсов из России
Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года, а сейчас из РФ есть лишь регулярные рейсы в Каир.
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В Посольстве Египта в Москве подтвердили информацию о возобновлении в скором времени чартерного авиасообщения между Россией и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом РИА "Новости" заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.
"В ближайшее время [авиарейсы возобновятся], но конкретной даты ещё нет", — сказал Моэз.
Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировали уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Ранее надежду на скорое возобновление рейсов из России на курорты Египта выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению дипломата, у двух стран есть хорошие перспективы в области туризма. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов анонсировал открытие чартеров на курорты Египта в самое ближайшее время. В то же время в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в России решения о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пока не принимали.
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