Посольство Египта подтвердило скорое возобновление чартерных рейсов из России

В Посольстве Египта в Москве подтвердили информацию о возобновлении в скором времени чартерного авиасообщения между Россией и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом РИА "Новости" заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.

"В ближайшее время [авиарейсы возобновятся] , но конкретной даты ещё нет", — сказал Моэз.

Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему остаются закрытыми для чартеров из России. Также известно, что аэропорты Египта инспектировали уже несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.