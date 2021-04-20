"Тягомотина завершена": Суд лишил вдову актёра Марьянова трёхкомнатной квартиры
Теперь психолог, её дочь и бойфренд будут ютиться в однушке площадью 40 квадратных метров.
Дмитрий Марьянов. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
В начале апреля вдова знаменитого российского актёра Дмитрия Марьянова, который умер в 2017 году в реабилитационном центре "Феникс", Ксения Бик лишилась трёхкомнатной квартиры, где проживала со своим бойфрендом и несовершеннолетней дочерью. Теперь женщине предстоит жить в более стеснённых условиях — однушке площадью в 40 квадратов. В разговоре с Лайфом Ксения прокомментировала решение суда по наследству супруга.
"Я удовлетворена решением суда полностью, а моя основная радость заключается не в том, что я ухожу в однокомнатную [квартиру площадью] 40 метров. Я радуюсь тому, что эта тягомотина наконец-то завершена. Но мои оппоненты продолжают делать "прекрасные" вещи", — рассказала Бик.
В то же время вдова Марьянова выразила надежду, что её оппоненты не будут предпринимать никаких шагов против неё в будущем, поскольку сама Ксения "не собирается ничего делать и удовлетворена вполне".
Напомним, актёр Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Последние дни своей жизни он провёл в реабилитационном центре "Феникс", в котором лечился от алкогольной зависимости. Следователи установили, что причиной смерти актёра стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В связи со смертью артиста директор реабилитационного центра Оксана Богданова стала фигурантом уголовного дела. Ей предъявили обвинения по двум статьям: "Оказание услуг ненадлежащего качества" и "Оставление человека в опасности". Позднее свою версию гибели отца озвучил сын Марьянова Даниил. Он заявил об избиении.
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