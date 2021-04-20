"Спортом занимался, не пил и не курил": Друг семьи рассказал о подростке, погибшем в страшном ДТП в Новочеркасске

Друг семьи одного из подростков, погибших в ДТП под Ростовом, рассказал о самом мальчике и его друзьях. Видео © LIFE

В городе Новочеркасске Ростовской области сегодня и завтра провожают в последний путь подростков, погибших в страшном ДТП 18 апреля. Лайф побывал на похоронах одного из школьников и побеседовал с Сергеем, который представился другом семьи мальчика. Мужчина рассказал нам подробнее о самом школьнике и его друзьях, жизнь которых унесла авария.

"Никиту я знал лично. С его мамой и вообще с этой семьёй мы дружим. У меня сложилось очень хорошее впечатление о нём. Он спортом занимался, по утрам пробежки делал, не пил и не курил", — рассказал Сергей.

Мужчина отметил, что Никита в свои 14 лет уже сделал шаги, чтобы достойно вступить во взрослую жизнь. Он также добавил, что друзья поддерживали мальчика в его начинаниях, поэтому, по его словам, "ни о каких курении и выпивке не может быть и речи".

"Я знал и ребят, то есть его компанию. Исходя из моих наблюдений, ничего плохого о них я сказать не могу. Лишнего они себе не позволяли: в подъездах не курили, не грубили и не хамили никогда. Ну, молодёжь как молодёжь", — поделился Сергей.

При этом друг семьи парня подчеркнул, что никто и никогда не видел подростков в пьяном состоянии. Мужчина уточнил, что в случае если бы он лично заметил за ребятами что-то подобное, то непременно пресёк бы происходящее и "осадил их по-своему".

"Периодически компанией они собирались где-то, но так, чтобы уходили в загулы, — этого я никогда не видел и не слышал", — подытожил Сергей.

Напомним, трагедия произошла 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём легковушки, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Сейчас он находится в коме. Во вторник, 20 апреля, Новочеркасск похоронил двух погибших подростков, их приятелей проводят в последний путь в среду, 21 апреля. Всем жертвам аварии не было и 15 лет.

Авторы