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"Это беспредел": Instagram удалил видео с поющим гимн России депутатом

Парламентарий пытался пожаловаться на решение соцсети, но не смог, после чего обратился в Роскомнадзор.

20 апреля 2021, 15:37

Instagram удалил видео депутата с гимном России из-за авторских прав. Видео © Instagram / amazasb_amg

Муниципальный депутат Совета Анапы Амазасб Эйриян рассказал, что "Инстаграм" удалил одну из его сториз, где он поёт российский гимн. В качестве причины соцсеть указала нарушение авторских прав.

"Еду, слушаю по радио гимн играет. Естественно, его пою. Разместил в сториз это видео. Приходит мне сообщение, что "Инстаграм" удалил его в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности", — сказал Эйриян.

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В сообщении соцсети было сказано, что оригинал композиции принадлежит создателям немецкого сериала Alles was zählt ("Всё, что считается"). Депутат уточнил, что пытался пожаловаться, однако его перекинуло на страницу, где всё было написано на английском, и он отложил эту затею, однако обратился в Роскомнадзор.

"Это беспредел, вмешательство в нашу внутреннюю жизнь. Нам на Олимпиадах не дают включать гимн, а тут я, находясь в своей стране, еду и пою — и мне тут его запрещают петь!" — сказал Эйриян изданию "Подъём".

Напомним, в январе текущего года Роскомнадзор потребовал от "Ютуба" разблокировать гимн России и добился своего. Авторские права заявляла компания Broadcast Music, Inc. (BMI), однако они были признаны необоснованными.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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