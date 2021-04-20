Apple представила новый iPad Pro. Видео © Apple

Американская компания Apple представила новое поколение iPad Pro. Новинка получила процессор M1, точно такой же, как тот, на котором работают новейшие iMac, а также представленные осенью MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Как отмечают в Apple, новый iPad Pro в 75 раз быстрее оригинального iPad по скорости CPU. А 8-ядерный графический процессор обеспечивает прирост производительности GPU на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Он в 1500 раз быстрее, чем GPU в оригинальном iPad.

Внешне новинка практически не изменилась. Доступны две диагонали экранов — 11 дюймов и 12,9 дюйма. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED, которая лишена недостатков, свойственных привычным OLED-экранам. Яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1000 нит. Пользователям будет доступно до 16 ГБ оперативной и 2 ТБ энергонезависимой памяти, которая работает в два раза быстрее, чем на предшественнике.

Стоимость 11-дюймового iPad Pro стартует от $799 за Wi-Fi-модель. За 5G-версии придётся заплатить от $999. За 12,9-дюймовый iPad Pro без поддержки сотовых сетей придётся отдать от $1099. Стоимость 5G-модели начинается с $1299. Приём предзаказов на планшеты стартует 30 апреля, а в розницу они поступят в середине мая.

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