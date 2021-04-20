Девочка с врождённым иммунитетом родилась у привитой от коронавируса итальянки

На юге Италии зафиксирован первый случай, когда у новорождённого ребёнка выявлены антитела к коронавирусу. Это произошло в области Апулия, сообщает глава медико-санитарной службы города Лечче Родольфо Ролло.

Как уточняется, девочка, в крови которой были выявлены антитела, родилась у 35-летней Элены Колицци. Врач получила прививку от ковида на седьмом месяце беременности. Никаких побочных эффектов от вакцинации у неё не было. Уровень антител у малышки такой же, как у привитой матери, и есть все основания полагать, что она будет защищена от инфекции. Родольфо Ролло назвал такой результат "прекрасной новостью и посланием надежды для будущего".

"Принять это решение мне помогла надежда защитить саму себя и мою дочку от CoViD. Взвесив преимущества и возможные риски, связанные с прививкой, я решилась на вакцинацию во время беременности", — поделилась мать новорождённой.

Отмечается, что это первый подобный случай, зафиксированный на юге Италии. При этом в прошлом месяце появлялась информация о том, что в североитальянском городе Падуя антитела впервые были обнаружены у двух новорождённых девочек, матери которых также были вакцинированы от коронавируса. Как и в случае с Колицци, речь шла о двух женщинах-врачах — иммунологе и гинекологе.

Ранее также сообщалось, что в американском штате Флорида женщина, которая вакцинировалась от коронавируса во время беременности, родила девочку с антителами к CoViD-19.

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