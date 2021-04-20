Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров оценили в Госдуме

Депутат уверен, что россиян необходимо стимулировать к вакцинации различными позитивными методами.

Предоставление льгот прошедшим вакцинацию пенсионерам и другие виды положительной стимуляции населения к вакцинации от CoViD-19 позволят избежать третьей волны коронавируса в России. Таким мнением поделился зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"Факт того, что нам нужно повысить интенсивность вакцинации, не вызывает сомнений: мы видим, что происходит с третьей волной вируса в европейских странах, и нам нельзя этого допустить", — сказал парламентарий в беседе с RT.

Особенно остро этот вопрос стоит на фоне распространения новых мутировавших штаммов коронавируса, отметил депутат. Их лечить гораздо сложнее, но ситуацию с распространением инфекции может остановить массовая вакцинация.

"В данном случае цель оправдывает средства... Если используются позитивные методы стимулирования, то это правильно... Не вижу ничего плохого в таких позитивных стимулах", — сказал депутат.

Ранее Московская торгово-промышленная палата выступила с инициативой о введении программы стимулирования к вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции CoViD-19. Программа поощрений предполагает торговые скидки в магазинах и аптеках. Инициативу уже поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.