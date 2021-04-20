В США губернатор разрешил стрелять по протестующим и давить их машинами

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, который призван снизить число желающих выходить на различные акции протеста. Документ, в частности, предоставляет "гражданский иммунитет" тем, кто причинит вред здоровью и даже убьёт кого-либо из демонстрантов.

Согласно новому закону, собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт. Вне закона объявлены любые собрания с применением насилия и помехи бизнесу, если их можно расценить как попытки кражи со взломом в пределах 150 метров от мест проведения акций протеста. Так, например, граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу протестующих, а предприниматели получат право стрелять по демонстрантам при малейших подозрениях на мародёрство, сообщает Orlando Sentinel.

По этому же закону власти штата будут полностью отвечать за всё, что сожгут или разгромят участники протестов. Запрещено сокращать бюджет полиции или распускать правоохранительные органы в угоду митингующим.

Отметим также, что Десантис является республиканцем и активным сторонником бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Губернатор Флориды известен тем, что последовательно выступает против ограничения прав граждан на владение огнестрельным оружием.

Напомним, летом 2020 года после того, как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

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