В парламенте Чехии призвали требовать компенсацию с России за взрыв в Врбетице

Нижняя палата парламента Чехии — палата депутатов — приняла постановление с призывом к исполнительной власти требовать от России компенсации за ущерб, причинённый взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщила газета Mlada fronta Dnes.

По данным издания, также в парламенте потребовали, чтобы количество российских дипломатов в этой стране было сокращено ещё сильнее. Один из авторов постановления заявил, что Чехия — гордая страна и будет защищаться.

Лайф ранее рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией.

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