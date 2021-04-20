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В парламенте Чехии призвали требовать компенсацию с России за взрыв в Врбетице

Также депутаты призвали правительство выслать из страны новую группу российских дипломатов. Там заявили, что Чехия — гордая страна.

20 апреля 2021, 20:27
<p>Фото © Zuma\TASS</p>

Фото © Zuma\TASS

Нижняя палата парламента Чехии — палата депутатов — приняла постановление с призывом к исполнительной власти требовать от России компенсации за ущерб, причинённый взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщила газета Mlada fronta Dnes.

По данным издания, также в парламенте потребовали, чтобы количество российских дипломатов в этой стране было сокращено ещё сильнее. Один из авторов постановления заявил, что Чехия — гордая страна и будет защищаться.

СМИ узнали о подготовке Чехией новой высылки российских дипломатов

СМИ узнали о подготовке Чехией новой высылки российских дипломатов

Лайф ранее рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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