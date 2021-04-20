В парламенте Чехии призвали требовать компенсацию с России за взрыв в Врбетице
Также депутаты призвали правительство выслать из страны новую группу российских дипломатов. Там заявили, что Чехия — гордая страна.
Фото © Zuma\TASS
Нижняя палата парламента Чехии — палата депутатов — приняла постановление с призывом к исполнительной власти требовать от России компенсации за ущерб, причинённый взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщила газета Mlada fronta Dnes.
По данным издания, также в парламенте потребовали, чтобы количество российских дипломатов в этой стране было сокращено ещё сильнее. Один из авторов постановления заявил, что Чехия — гордая страна и будет защищаться.
Лайф ранее рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответ на дальнейшие шаги Чехии по разрушению отношений с Россией.
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