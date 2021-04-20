Экс-полицейский признан виновным в убийстве Джорджа Флойда: вердикт присяжных

В США бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Как следует из трансляции судебного заседания, он воспринял это спокойно, сдерживая эмоции.

По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинений. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через восемь недель.

Мэр Портленда Тэр Уилер меж тем объявил режим ЧС перед оглашением вердикта. Особые условия будут действовать сутки и позволят ввести комендантский час в случае необходимости.

Лайф рассказывал, что Дерек Шовин ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость. Гибель Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.

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