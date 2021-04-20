В Госдепе назвали Россию агрессором

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, это якобы видно в контексте ситуации на границе двух стран. Об этом он сказал, комментируя ситуацию вокруг Донбасса.

"Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряжённость", — сказал Прайс.

В очередной раз он заявил, что в Вашингтоне озабочены "агрессивными действиями России" в отношении Украины. По версии Прайса, Москва также якобы проводит "кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершённых Кремлём".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели телефонный разговор и обвинили Россию в "провокациях" по ситуации вокруг Украины.

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