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В Госдепе назвали Россию агрессором

Там считают, что Москва проводит информационную кампанию, в рамках которой обвиняет Киев в том, что делает сама.

20 апреля 2021, 21:09
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, это якобы видно в контексте ситуации на границе двух стран. Об этом он сказал, комментируя ситуацию вокруг Донбасса.

"Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряжённость", — сказал Прайс.

В очередной раз он заявил, что в Вашингтоне озабочены "агрессивными действиями России" в отношении Украины. По версии Прайса, Москва также якобы проводит "кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершённых Кремлём".

"Полезут к нам — получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины

"Полезут к нам — получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели телефонный разговор и обвинили Россию в "провокациях" по ситуации вокруг Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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