В Госдепе назвали Россию агрессором
Там считают, что Москва проводит информационную кампанию, в рамках которой обвиняет Киев в том, что делает сама.
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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, это якобы видно в контексте ситуации на границе двух стран. Об этом он сказал, комментируя ситуацию вокруг Донбасса.
"Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряжённость", — сказал Прайс.
В очередной раз он заявил, что в Вашингтоне озабочены "агрессивными действиями России" в отношении Украины. По версии Прайса, Москва также якобы проводит "кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершённых Кремлём".
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