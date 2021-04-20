Танки и минные поля: на Украине рассказали о подготовке к войне с Россией

Украинские военные рассказали, как вооружённые силы Незалежной (ВСУ) будут действовать в случае войны с Россией. Изданию "Страна.ua" майор из подразделения у Горловки заявил, что в последнее время ситуация в Донбассе изменилась. По его словам, военным поступил приказ укреплять позиции и создавать минные противотанковые поля по линии вероятного наступления противника. Он подчеркнул, что ещё несколько недель назад на передовой шла подготовка к наступлению: подходили артиллерия и бронетехника.

"Но танки и миномёты остались. Стоят замаскированные даже не во второй линии, а за пару сотен метров от передка", — заметил военный.

Майор уточнил, что сейчас украинские военные минируют нейтральную полосу, дороги и даже передовые позиции, чтобы в случае наступления противника войска Незалежной можно было отвести на вторую, более укреплённую линию обороны.

Другой собеседник издания поведал, что украинские войска укрепляют границу с Крымом. По его словам, подразделения, которые должны были выехать на луганское направление, сейчас должны перебросить ближе к территории полуострова.

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