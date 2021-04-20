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В Ижевске мужчина застрелил сожительницу в магазине одежды и сбежал

По предварительным данным, у него был обрез. Продавца он не тронул. Преступник объявлен в розыск.

20 апреля 2021, 21:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Ижевске 42-летний мужчина застрелил свою бывшую сожительницу, после чего скрылся. Как рассказали Лайфу в местных правоохранительных органах, убийство было совершено вечером 20 апреля в магазине одежды "Ландыш".

По предварительным данным, Роберт Г. выстрелил в 37-летнюю Елену И. из обреза, после чего забрал оружие с собой и скрылся. В магазине был ещё один человек — продавец, он не пострадал. По версии полиции, преступление было совершено "на фоне личной неприязни". Убийцу ищут.

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Ранее сообщалось, что житель Зеленограда выстрелил в голову сожительнице из травматического оружия, та скончалась на месте. После этого 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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