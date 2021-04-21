На Сахалине завели дело по факту падения автобуса в кювет

На Сахалине 11 человек пострадали при падении автобуса в кювет. Это случилось на маршруте "Южно-Сахалинск — Новотроицкое". По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

В региональном управлении СК РФ рассказали, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей).

По словам пассажиров, автобус ехал на скорости около 60 км/ч, хотя следовало двигаться медленнее из-за сложных погодных условий. Автобус занесло, и он съехал с дороги.

А в Новосибирской области автобус затопило прямо на дороге — пришлось вытаскивать трактором.

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