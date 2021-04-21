"Облучённая 5G субстанция": Бородина колко ответила Боне на критику "Дома-2"
Телеведущая решила, что блогерша пытается пропиариться на её имени, поскольку сама по себе неинтересна.
Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня не стала ведущей нового сезона телестройки потому, что она не интересна руководству проекта. Такое мнение высказала Ксения Бородина, которая долгие годы занимала это место.
Ранее Виктория заявила, что у Ксении есть большая проблема: мол, она не умеет радоваться чужим успехам и всячески препятствует талантам. Ксения Бородина колко ответила звезде "Дома-2", упрекнув её в глупости.
"Старая гвардия, давно сидящая без приличной работы, решила пропиариться, и, как всегда, на моём имени. Объясню один раз на пальцах для всех. Если кто-то сам по себе интересная личность и руководство проекта заинтересовано в нём как в ведущей или ведущем — её или его пригласят. А если субстанция настолько облучена 5G, что ей для упоминания в СМИ нужно упомянуть моё имя в нелицеприятном контексте, — значит, уровень не тот", — высказалась Бородина на своей странице в "Инстаграме".
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Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. В начале апреля 2021 года телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что шоу будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски будут транслироваться утром и вечером.
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