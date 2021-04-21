Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Облучённая 5G субстанция": Бородина колко ответила Боне на критику "Дома-2"

Телеведущая решила, что блогерша пытается пропиариться на её имени, поскольку сама по себе неинтересна.

21 апреля 2021, 01:22
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/borodylia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borodylia</a></u></p>

Фото © Instagram / borodylia

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня не стала ведущей нового сезона телестройки потому, что она не интересна руководству проекта. Такое мнение высказала Ксения Бородина, которая долгие годы занимала это место.

Ранее Виктория заявила, что у Ксении есть большая проблема: мол, она не умеет радоваться чужим успехам и всячески препятствует талантам. Ксения Бородина колко ответила звезде "Дома-2", упрекнув её в глупости.

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

"Старая гвардия, давно сидящая без приличной работы, решила пропиариться, и, как всегда, на моём имени. Объясню один раз на пальцах для всех. Если кто-то сам по себе интересная личность и руководство проекта заинтересовано в нём как в ведущей или ведущем — её или его пригласят. А если субстанция настолько облучена 5G, что ей для упоминания в СМИ нужно упомянуть моё имя в нелицеприятном контексте, — значит, уровень не тот", — высказалась Бородина на своей странице в "Инстаграме".

"Людям нравится раскрывать личность": Боня призвала участников "Дома-2" показывать свои недостатки и страхи

"Людям нравится раскрывать личность": Боня призвала участников "Дома-2" показывать свои недостатки и страхи

Напомним, в декабре 2020 года сообщалось о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. В начале апреля 2021 года телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что шоу будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски будут транслироваться утром и вечером.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1