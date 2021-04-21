"Облучённая 5G субстанция": Бородина колко ответила Боне на критику "Дома-2"

"Старая гвардия, давно сидящая без приличной работы, решила пропиариться, и, как всегда, на моём имени. Объясню один раз на пальцах для всех. Если кто-то сам по себе интересная личность и руководство проекта заинтересовано в нём как в ведущей или ведущем — её или его пригласят. А если субстанция настолько облучена 5G, что ей для упоминания в СМИ нужно упомянуть моё имя в нелицеприятном контексте, — значит, уровень не тот", — высказалась Бородина на своей странице в "Инстаграме".