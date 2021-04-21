В Нью-Йорке привившимся от ковида начали раздавать марихуану

В центре Нью-Йорка была организована раздача самокруток с каннабисом тем, кто привился от коронавируса. Аналогичная акция прошла и в Вашингтоне.

"Сегодня в Вашингтоне и Нью-Йорке мы проводим акцию "косяки за прививки" — это бесплатная раздача конопли", — рассказал РИА "Новости" один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.

По его словам, за день самокрутки с марихуаной получило более четырёх тысяч человек. Некоторые пытались хитрить: приносили справку о наличии антител вместо сертификата о вакцинации.

Напомним, что в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о марихуане, который предполагает исключение её из списка запрещённых на федеральном уровне веществ.

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