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В Нью-Йорке привившимся от ковида начали раздавать марихуану

Акция пользуется популярностью среди жителей США, только за первый день они получили более 4000 самокруток с наркотиком.

21 апреля 2021, 01:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В центре Нью-Йорка была организована раздача самокруток с каннабисом тем, кто привился от коронавируса. Аналогичная акция прошла и в Вашингтоне.

"Сегодня в Вашингтоне и Нью-Йорке мы проводим акцию "косяки за прививки" — это бесплатная раздача конопли", — рассказал РИА "Новости" один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.

По его словам, за день самокрутки с марихуаной получило более четырёх тысяч человек. Некоторые пытались хитрить: приносили справку о наличии антител вместо сертификата о вакцинации.

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Напомним, что в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о марихуане, который предполагает исключение её из списка запрещённых на федеральном уровне веществ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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