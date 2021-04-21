В Нью-Йорке привившимся от ковида начали раздавать марихуану
Акция пользуется популярностью среди жителей США, только за первый день они получили более 4000 самокруток с наркотиком.
Фото © Pixabay
В центре Нью-Йорка была организована раздача самокруток с каннабисом тем, кто привился от коронавируса. Аналогичная акция прошла и в Вашингтоне.
"Сегодня в Вашингтоне и Нью-Йорке мы проводим акцию "косяки за прививки" — это бесплатная раздача конопли", — рассказал РИА "Новости" один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.
По его словам, за день самокрутки с марихуаной получило более четырёх тысяч человек. Некоторые пытались хитрить: приносили справку о наличии антител вместо сертификата о вакцинации.
Напомним, что в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о марихуане, который предполагает исключение её из списка запрещённых на федеральном уровне веществ.
Выбор редакции
Новая жертва: полиция США застрелила темнокожего в день вердикта по делу Флойда
Правительство Украины легализовало медицинский каннабис
В США увидели угрозу изменения ядерных сил России
Учёные заявили о "возвращении" Земли на 35 миллионов лет назад из-за климата
Не потерять самое ценное: диетолог рассказала, как лучше есть апельсин
Комментариев: 0