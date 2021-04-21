Во Владивостоке сверстники сломали семикласснику челюсть из-за школьной ссоры
Мать одного из них привлечена к административной ответственности. Другой состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
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В Приморском крае сотрудники СК РФ проводят проверку в одной из школ Владивостока. Поводом для неё стала драка, трое подростков избили сверстника и сломали ему челюсть. Педагоги теперь могут стать фигурантами дела по статье о халатности.
"В правоохранительные органы поступило сообщение от женщины, что в результате конфликта между учащимися школы и её сыном последние избили его. В результате применения насилия у её сына сломана скуловая кость", — говорится в сообщении управления СКР по региону.
В избиении участвовали трое учеников 2005 и 2006 года рождения. Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности. Один из нападавших состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
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А ранее Лайф рассказывал, что в Улан-Удэ двух мужчин и двух женщин обвинили в разбойном нападении на 12-летнего подростка. Пьяная компания избила мальчика после того, как он заступился за своего дедушку.
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