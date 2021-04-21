Подросток прострелил себе голову в тире, когда инструктор отвлёкся

В украинском городе Черкассы 14-летний учащийся гимназии решил научиться стрелять, но это закончилось плачевно: инструктор дал ему учебный пистолет, отвлёкся, а тот случайно прострелил себе голову. Медики скорой помощи доставили парня в больницу — там нейрохирурги сделали ему операцию. Сейчас подросток находится в коме.

"Пуля пробила височную кость с одной стороны и височную кость с другой. Однако она застряла где-то под мышцей, и хирургам пришлось её доставать. Врачи встретили его в приёмном покое, сделали рентген, КТ, и нейрохирурги сразу провели операцию. Он потерял много крови. Сейчас мальчик находится на аппарате искусственного дыхания, он в коме", — приводит "Обозреватель" слова директора медучреждения Натальи Волчковой.

Виновником инцидента считают тренера по пулевой стрельбе. Вручив мальчику оружие, он вышел, чтобы встретить другого ученика. Педагога уже заключили под стражу.

Полиция квалифицирует дело по трём статьям: ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 264 УК Украины (ненадлежащее хранение оружия), ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

А в Подольске ранее школьник переделал ракетницу в обрез, чтобы впечатлить девочку, которая ему понравилась. Образ оружия подросток взял из любимой компьютерной игры.

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