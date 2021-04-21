TikTok обвинили в незаконном сборе личных данных детей
В Великобритании подали соответствующий иск, и в отношении социальной сети уже возбудили уголовное дело.
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Бывший уполномоченный по правам детей Великобритании Энн Лонгфилд обвинила TikTok в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних пользователей. Она уже подала иск на компанию.
Как пишет издание The Guardian, Лонгфилд уверена, что приложение нарушает законы Великобритании о защите личных данных несовершеннолетних. В иске указано, что TikTok собирает информацию о детях, не предупреждая об этом родителей.
По мнению бывшего детского омбудсмена, только в Великобритании от незаконного сбора данных могло пострадать более 3,5 млн подростков. Она намерена добиваться материальной компенсации и удаления всех полученных незаконным путём данных. В TikTok эти обвинения сочли безосновательными. Компания собирается защищаться в суде.
"Конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok, и у нас есть процессы и технологии, которые помогают защитить всех пользователей, в частности подростков", — заявили в в администрации соцсети.
Ранее Мировой суд Таганского района оштрафовал компанию TikTok за то, что та не удалила ролики с призывами к подросткам выходить на несанкционированные акции в Москве. Сумма штрафа составила 2,6 млн рублей.
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