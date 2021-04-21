Мясников объяснил, как дата рождения может быть связана с болезнями
Так, предполагается, что у рожденных в первый месяц года чаще наблюдается гипертония и кардиомиопатия, а появившихся на свет в декабре преследуют синяки и различные травмы.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что дата рождения может влиять на здоровье человека. В эфире телеканала "Россия 1" медик сослался на данные Колумбийского университета США, в котором провели соответствующее исследование с участием свыше 1,5 млн человек.
Как отметил Мясников, выяснилось, что у тех граждан, которые родились в январе, чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие главный в жизни праздник в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.
У людей с днём рождения в апреле чаще встречалась стенокардия, а у тех, кто родился в мае, наблюдался низкий вес при появлении на свет. У рождённых в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме.
Слабое место у родившихся в сентябре — это ЖКТ, из-за болезней которого у них часто возникает тошнота и рвота. С ОРЗ, ОРВИ и половыми инфекциями в больницу попадают "октябрьские" пациенты. Ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак лёгких — проблемы тех, кто появился на свет в ноябре. А людей, родившихся в последний месяц года, чаще преследуют синяки и травмы. Сам Мясников полагает, что эти предрасположенности не связаны с генетикой людей.
"Это статистический факт", — заметил медик.
В то же время врач констатировал, что допускает связь этих заболеваний с тем, в какой период рос человек в первые шесть месяцев жизни.
Ранее доктор Мясников рассказал, какие привычки могут вызвать бессонницу. Он призвал отказаться от привычки смотреть на часы при пробуждении ночью.
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