СМИ узнали о планах правительства опустить ставку по ипотеке ещё ниже

Правительство РФ может снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. В качестве ключевой цели нацпроекта "Жильё и городская среда" могут указать средний уровень 6,9% годовых до 2030 года, что на 1% меньше, чем в изначальной версии документа.

По данным "Известий", такую инициативу рассматривали на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина. Отмечается, что снижения средней ставки планируют достичь за счёт комплексных программ субсидирования. Ведомства должны просчитать расходы по продлению льготной ипотеки на новостройки и ипотеки для молодых семей.

Эксперты заявили изданию, что такой подход может вызвать новый скачок цен на недвижимость, что сведёт на нет попытки сделать жильё для граждан более доступным.

Ранее "Профиль" рассказывал, что в России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов.

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