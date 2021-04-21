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СМИ узнали о планах правительства опустить ставку по ипотеке ещё ниже

Речь вновь может идти о субсидировании. Эксперты предупреждают, что такое решение может сказаться на ценах: жильё станет ещё дороже.

21 апреля 2021, 04:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ может снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. В качестве ключевой цели нацпроекта "Жильё и городская среда" могут указать средний уровень 6,9% годовых до 2030 года, что на 1% меньше, чем в изначальной версии документа.

По данным "Известий", такую инициативу рассматривали на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина. Отмечается, что снижения средней ставки планируют достичь за счёт комплексных программ субсидирования. Ведомства должны просчитать расходы по продлению льготной ипотеки на новостройки и ипотеки для молодых семей.

Россиян предупредили о росте числа проблемных квартир на рынке недвижимости

Россиян предупредили о росте числа проблемных квартир на рынке недвижимости

Эксперты заявили изданию, что такой подход может вызвать новый скачок цен на недвижимость, что сведёт на нет попытки сделать жильё для граждан более доступным.

Ранее "Профиль" рассказывал, что в России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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