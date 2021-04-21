В России предложили ужесточить требования к профсоюзам
В частности, ликвидировать те организации, которые имеют иностранное финансирование и занимаются политическими вопросами.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Ужесточить в России правила работы профсоюзов. Обращение с такой идеей в Генпрокуратуру РФ направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Как сообщает RT, в письме говорится, что некоторые учредители профсоюзов используют их в политических целях. Поэтому Орлов указывает на целесообразность нормы, согласно которой "профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников".
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает кандидатов на выборные должности сообщать о статусе иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию.
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