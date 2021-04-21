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В России предложили ужесточить требования к профсоюзам

В частности, ликвидировать те организации, которые имеют иностранное финансирование и занимаются политическими вопросами.

21 апреля 2021, 05:04

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ужесточить в России правила работы профсоюзов. Обращение с такой идеей в Генпрокуратуру РФ направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как сообщает RT, в письме говорится, что некоторые учредители профсоюзов используют их в политических целях. Поэтому Орлов указывает на целесообразность нормы, согласно которой "профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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