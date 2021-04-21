В России предложили ужесточить требования к профсоюзам

Ужесточить в России правила работы профсоюзов. Обращение с такой идеей в Генпрокуратуру РФ направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Как сообщает RT, в письме говорится, что некоторые учредители профсоюзов используют их в политических целях. Поэтому Орлов указывает на целесообразность нормы, согласно которой "профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников".