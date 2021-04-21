Россиянам рассказали, когда в центр Европейского региона страны вернётся солнце
Потепления можно ждать уже завтра, однако пока царствует южный циклон, приносящий облачную погоду.
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В центр Европейской России в начале следующей недели вернётся солнце, которое принесёт с собой и температуру выше десяти градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".
"Дожди ещё вероятны, но и солнышко будет проглядывать", — сказал синоптик.
Он также отметил, что температура поднимется до 10–12 градусов. По словам Вильфанда, температура в 6–8 градусов, которая сейчас наблюдается в центре Европейской России, соответствует климатической норме. Он добавил, что до конца недели погода в регионе будет неустойчивой. Виной тому южный циклон, приносящий облачную погоду, и ветер южных направлений.
Вильфанд отметил, что в четверг, 22 апреля, погода изменится, облака начнут рассеиваться, а воздух прогреется до 14 градусов. При этом в пятницу, 23 апреля, температура может достичь 18 градусов, однако в выходные вновь ожидается похолодание.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, на чём скажется аномально тёплый апрель. Такая погода бывает весной очень редко, отмечают синоптики. Россиян призывают наслаждаться ею, ведь впереди ждут дожди.
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