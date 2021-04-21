Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию
21 апреля президент огласит Послание Федеральному собранию. Это будет уже 17-е обращение нынешнего главы государства к парламенту. Лайф вспомнил, как проходили предыдущие выступления и какие поручения были главными.
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В Послании Федеральному собранию президент озвучивает свои предложения по вопросам внешней и внутренней политики на ближайшее будущее. Эта практика появилась в России уже в постсоветское время. Впервые президент Борис Ельцин обратился к Федеральному собранию с посланием в 1994-м. Эта обязанность главы государства была внесена в новую конституцию страны. Тогда послание имело специальное название — "Об укреплении Российского государства (Основные направления внутренней и внешней политики)". Давать наименование документу было принято вплоть до 2003 года, последнее озаглавленное послание называлось "России надо быть сильной и конкурентоспособной".
Нынешний глава государства Владимир Путин впервые обратился с посланием 8 июля 2000 года после вступления в полномочия президента. Оглашение состоялось в Мраморном зале 14-го корпуса Кремля. В 2012 году Путин впервые выступил в Георгиевском зале. В последние годы из-за большого количества участников, которых приглашают дополнительно к парламентариям, используется ЦВЗ "Манеж". Там же президент огласит послание и в этом году. Рекорд по продолжительности выступления был установлен Владимиром Путиным в 2018-м, тогда оно заняло 115 минут.
Оглашение послания в этом году станет особенным из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сам президент уже заявил, что получил вторую дозу российской вакцины. Но для безопасности всех собравшихся в одном зале журналистов, например, за несколько дней до начала мероприятия необходимо было сдать три отрицательных ПЦР-теста. Рекорд по количеству аккредитованных представителей СМИ был установлен в прошлом году. Тогда послание очно слушало 885 человек. В этом году — во многом из-за той же пандемии — заявилось на мероприятие наполовину меньше.
Что касается основных тезисов, которые огласил президент в 2020 году, то они сводились к следующим моментам:
- ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей от трёх до семи лет;
- материнский капитал при рождении первого ребёнка и дополнительные средства за последующего;
- бесплатное горячее питание для учеников 1–4 классов;
- доплата классным руководителям в школах;
- увеличение бюджетных мест для абитуриентов по инженерным, учительским и медицинским специальностям;
- бесплатный интернет-доступ ко всем социально значимым отечественным сайтам;
- изменения в конституцию страны, касающиеся повышения пенсий, полномочий органов власти, запрета иметь иностранное гражданство или вид на жительство губернаторам, депутатам, сенаторам, членам правительства, руководителям федеральных ведомств и судьям, а также новые требования к кандидату на пост президента России.