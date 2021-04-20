Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

21 апреля президент огласит Послание Федеральному собранию. Это будет уже 17-е обращение нынешнего главы государства к парламенту. Лайф вспомнил, как проходили предыдущие выступления и какие поручения были главными.

20 апреля 2021, 21:40
<p>Фото © ТАСС / EPA / Шамиль Жуматов / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / Шамиль Жуматов / POOL

В Послании Федеральному собранию президент озвучивает свои предложения по вопросам внешней и внутренней политики на ближайшее будущее. Эта практика появилась в России уже в постсоветское время. Впервые президент Борис Ельцин обратился к Федеральному собранию с посланием в 1994-м. Эта обязанность главы государства была внесена в новую конституцию страны. Тогда послание имело специальное название — "Об укреплении Российского государства (Основные направления внутренней и внешней политики)". Давать наименование документу было принято вплоть до 2003 года, последнее озаглавленное послание называлось "России надо быть сильной и конкурентоспособной".

"Главное в нём — человек": Володин пообещал интересное послание Путина Федеральному собранию — видео

"Главное в нём — человек": Володин пообещал интересное послание Путина Федеральному собранию — видео

Нынешний глава государства Владимир Путин впервые обратился с посланием 8 июля 2000 года после вступления в полномочия президента. Оглашение состоялось в Мраморном зале 14-го корпуса Кремля. В 2012 году Путин впервые выступил в Георгиевском зале. В последние годы из-за большого количества участников, которых приглашают дополнительно к парламентариям, используется ЦВЗ "Манеж". Там же президент огласит послание и в этом году. Рекорд по продолжительности выступления был установлен Владимиром Путиным в 2018-м, тогда оно заняло 115 минут.

Оглашение послания в этом году станет особенным из-за продолжающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сам президент уже заявил, что получил вторую дозу российской вакцины. Но для безопасности всех собравшихся в одном зале журналистов, например, за несколько дней до начала мероприятия необходимо было сдать три отрицательных ПЦР-теста. Рекорд по количеству аккредитованных представителей СМИ был установлен в прошлом году. Тогда послание очно слушало 885 человек. В этом году — во многом из-за той же пандемии — заявилось на мероприятие наполовину меньше.

Что касается основных тезисов, которые огласил президент в 2020 году, то они сводились к следующим моментам:

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Президента Черногории госпитализировали с пневмонией, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус

25 декабря, 22:52

Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса"

сегодня в 19:21

Публицист Холмогоров назвал выдающимся сериал митрополита Тихона о февральской революции 1917 года

сегодня в 19:11

Как жильцы и газовщики экономили на безопасности: кто ответит за трагедию в Нижегородской области

сегодня в 21:40
Life

"Ливерпуль" вслед за "Манчестер сити" объявил о выходе из Суперлиги

сегодня в 22:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1