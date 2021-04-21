Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

В Послании Федеральному собранию президент озвучивает свои предложения по вопросам внешней и внутренней политики на ближайшее будущее. Эта практика появилась в России уже в постсоветское время. Впервые президент Борис Ельцин обратился к Федеральному собранию с посланием в 1994-м. Эта обязанность главы государства была внесена в новую конституцию страны. Тогда послание имело специальное название — "Об укреплении Российского государства (Основные направления внутренней и внешней политики)". Давать наименование документу было принято вплоть до 2003 года, последнее озаглавленное послание называлось "России надо быть сильной и конкурентоспособной".

Нынешний глава государства Владимир Путин впервые обратился с посланием 8 июля 2000 года после вступления в полномочия президента. Оглашение состоялось в Мраморном зале 14-го корпуса Кремля. В 2012 году Путин впервые выступил в Георгиевском зале. В последние годы из-за большого количества участников, которых приглашают дополнительно к парламентариям, используется ЦВЗ "Манеж". Там же президент огласит послание и в этом году. Рекорд по продолжительности выступления был установлен Владимиром Путиным в 2018-м, тогда оно заняло 115 минут.