Мэр Колумбуса отреагировал на убийство темнокожей девушки-подростка полицейским

Полицейский из штата Огайо, застреливший 16-летнюю афроамериканку, пытался защитить другую девушку. С таким заявлением выступил мэр Колумбуса, где и произошла трагедия, Эндрю Гинтер, сообщает местный телеканал NBC4I . Убийство девушки записала нательная камера стража порядка.

"На основе этих видеокадров мы знаем, что офицер действовал, чтобы защитить другую молодую девушку", — заявил градоначальник в ходе брифинга, на котором продемонстрировали видео с нагрудной камеры полицейского.

Напомним, что темнокожую девушку застрелили всего за несколько минут до вердикта по громкому делу Джорджа Флойда.

По предварительным данным, она сама вызвала полицию из-за семейного конфликта. Увидев нож в руках подростка, полицейский произвёл несколько выстрелов, Макия Брайант погибла. На месте происшествия тут же начали собираться возмущённые горожане и выкрикивать лозунг: "Жизни чёрных важны".