Мэр Колумбуса отреагировал на убийство темнокожей девушки-подростка полицейским
По улицам города прошлись толпы протестующих, которые выкрикивали имя погибшей и лозунг: "Жизни чёрных важны".
Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер. Фото © Телеканал NBC4I
Полицейский из штата Огайо, застреливший 16-летнюю афроамериканку, пытался защитить другую девушку. С таким заявлением выступил мэр Колумбуса, где и произошла трагедия, Эндрю Гинтер, сообщает местный телеканал NBC4I. Убийство девушки записала нательная камера стража порядка.
"На основе этих видеокадров мы знаем, что офицер действовал, чтобы защитить другую молодую девушку", — заявил градоначальник в ходе брифинга, на котором продемонстрировали видео с нагрудной камеры полицейского.
Напомним, что темнокожую девушку застрелили всего за несколько минут до вердикта по громкому делу Джорджа Флойда.
По предварительным данным, она сама вызвала полицию из-за семейного конфликта. Увидев нож в руках подростка, полицейский произвёл несколько выстрелов, Макия Брайант погибла. На месте происшествия тут же начали собираться возмущённые горожане и выкрикивать лозунг: "Жизни чёрных важны".
Ранее Лайф рассказывал, что бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинения, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через два месяца.
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