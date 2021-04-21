В США заявили об утрате военного преимущества перед Россией и Китаем

Боеготовность Вооружённых сил США снизилась — к такому выводу пришли аналитики Счётной палаты Штатов. По их данным, причина такой ситуации — в участии американских военнослужащих в вооружённых конфликтах по всему миру в течение последних 20 лет.

Кроме того, по данным надзорного органа, Вашингтон лишился очевидного военного превосходства из-за роста военного потенциала России и Китая.

"В Стратегии национальной обороны 2018 года Министерство обороны США обратило внимание на то, что господство в каждом боевом измерении (наземном, морском, воздушном, космическом, а также в киберпространстве) более не гарантировано, так как потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал", — цитирует RT выдержку из документа.

После этих выводов Пентагон разработал новую Концепцию восстановления боеготовности, с помощью которой будет отслеживать происходящие в ВС США изменения к лучшему или к худшему.

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