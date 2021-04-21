Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США заявили об утрате военного преимущества перед Россией и Китаем

Счётная палата считает, что "потенциальные противники" Вашингтона смогли развить и усилить свой потенциал.

21 апреля 2021, 07:22
<p>Фото © Chung Sung-Jun/Getty Images</p>

Фото © Chung Sung-Jun/Getty Images

Боеготовность Вооружённых сил США снизилась — к такому выводу пришли аналитики Счётной палаты Штатов. По их данным, причина такой ситуации — в участии американских военнослужащих в вооружённых конфликтах по всему миру в течение последних 20 лет.

Военный обозреватель раскрыл, зачем корабли НАТО стремятся в Чёрное море

Военный обозреватель раскрыл, зачем корабли НАТО стремятся в Чёрное море

Кроме того, по данным надзорного органа, Вашингтон лишился очевидного военного превосходства из-за роста военного потенциала России и Китая.

"В Стратегии национальной обороны 2018 года Министерство обороны США обратило внимание на то, что господство в каждом боевом измерении (наземном, морском, воздушном, космическом, а также в киберпространстве) более не гарантировано, так как потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал",  цитирует RT выдержку из документа.

В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотников

В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотников

После этих выводов Пентагон разработал новую Концепцию восстановления боеготовности, с помощью которой будет отслеживать происходящие в ВС США изменения к лучшему или к худшему.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1