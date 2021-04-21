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Названа предварительная причина крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане

Пилоты делали всё возможное при управлении самолётом, пока не возникла реальная угроза их жизни, отметили в оборонном ведомстве.

21 апреля 2021, 07:41
<p>Фото © Voxpopuli.kz</p>

Фото © Voxpopuli.kz

Истребитель Су-30СМ мог разбиться 16 апреля из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана, пишет РИА "Новости".

"Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолёта Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц", — отметили в оборонном ведомстве.

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В министерстве подчеркнули, что пилоты делали всё возможное при управлении самолётом, пока не возникла реальная угроза их жизни. Решение о катапультировании они приняли только после того, как убедились в отсутствии угрозы жизни населения, а также возможных разрушений каких-либо объектов на земле.

А ранее Лайф рассказывал, что на Украине пьяный военный протаранил истребитель на аэродроме и устроил пожар. Сам мужчина отделался несколькими ушибами.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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