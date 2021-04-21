Яровая — о послании Путина Федеральному собранию: Стратегия президента обращена к человеку

В период пандемии стало ясно, что самая большая ценность для страны — жизни людей, поэтому теме будет уделено много времени, отметила депутат.

Яровая — о послании Путина Федеральному собранию: Уверена, что большое внимание будет уделяться семье и детям. Видео © LIFE

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая отметила, что большое внимание в Послании Президента России Федеральному собранию будет уделено семье и детям. Своими ожиданиями депутат поделилась с журналистами в центральном выставочном зале "Манеж", где и состоится мероприятие.

"Я почему-то абсолютно уверена в том, что в послании будет большое внимание уделяться семье и детям. Вообще социальная тема — она сегодня определяющая для России. Те поправки в Конституцию РФ, которые поддержали граждане России, они во многом были про семью, про духовно-нравственные ценности. И вся политика государства, стратегия президента обращены к человеку", — отметила Яровая.

Она добавила, что во время пандемии Россия подтвердила, что самой большой ценностью для страны является жизнь человека. Поэтому в большей степени послание будет посвящено именно этой теме — людям, качеству жизни, здоровью.

По мнению Яровой, президент особое внимание уделит социальной политике и тому, что предопределяет благополучие человека. Она подчеркнула, что дополнительные гарантии, поддержка, борьба с бедностью, повышение доходов населения — это качественное, хорошее отличие современной России.