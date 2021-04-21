Пластический хирург сравнил изуродованную экс-жену Аршавина с Майклом Джексоном

Нос у бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой мог провалиться от неудачной ринопластики так же, как у американского певца Майкла Джексона. Такое мнение высказал пластический хирург Сергей Кулагов.

"Проседание носа как осложнение после ринопластики бывает, но крайне редко. Всё зависит от того, кто оперировал. Если там начался воспалительный процесс типа остеомиелита носовой перегородки, то такое может случиться. Если в ходе операции повреждены основные сосуды, которые желательно не трогать, то после этого может произойти некроз", — приводит его слова kp.ru.

Хирург в качестве примера привёл Майкла Джексона, у которого после нескольких операций нарушилось нормальное кровообращение кончика носа, в результате чего он омертвел.

"Внешне это выглядит как чёрный участок ткани. Потом его вырезают, пытаются что-то туда прилепить, сделать искусственный вариант типа протеза", — добавил Кулагин.

То, что Казьмина делала ринопластику, подтверждает и его коллега Игорь Короткий. По словам специалиста, изменилась конфигурация кончика носа Алисы ещё до того, как тот "провалился". Однако нынешнее состояние девушки вряд ли напрямую связано с пластической операцией, заметил он.

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