Пластический хирург сравнил изуродованную экс-жену Аршавина с Майклом Джексоном
При этом специалисты не связывают нынешнее состояние девушки, лишившейся носа, с операцией на лице.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / kazmina_alisia_mb / Wikipedia / INTX: The Internet & Television Expo
Нос у бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой мог провалиться от неудачной ринопластики так же, как у американского певца Майкла Джексона. Такое мнение высказал пластический хирург Сергей Кулагов.
"Проседание носа как осложнение после ринопластики бывает, но крайне редко. Всё зависит от того, кто оперировал. Если там начался воспалительный процесс типа остеомиелита носовой перегородки, то такое может случиться. Если в ходе операции повреждены основные сосуды, которые желательно не трогать, то после этого может произойти некроз", — приводит его слова kp.ru.
Хирург в качестве примера привёл Майкла Джексона, у которого после нескольких операций нарушилось нормальное кровообращение кончика носа, в результате чего он омертвел.
"Внешне это выглядит как чёрный участок ткани. Потом его вырезают, пытаются что-то туда прилепить, сделать искусственный вариант типа протеза", — добавил Кулагин.
То, что Казьмина делала ринопластику, подтверждает и его коллега Игорь Короткий. По словам специалиста, изменилась конфигурация кончика носа Алисы ещё до того, как тот "провалился". Однако нынешнее состояние девушки вряд ли напрямую связано с пластической операцией, заметил он.
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Ранее руководитель клиники эстетической медицины New Mama’s Clinic Маргарита Мозалёва рассказала Лайфу, что вторичная инфекция Аршавиной приведёт к летальному исходу. Напомним, 38-летней Алисе пришлось бороться ещё и с тяжёлым аутоиммунным некрозом, который разъедал её лицо. Затем она попала в клинику с острым панкреатитом, из-за чего её пришлось ввести в искусственную кому. А после у неё диагностировали коронавирус с осложнением.
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